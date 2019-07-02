Экс-губернатор Сахалина этапирован из колонии обратно в СИЗО

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который неделю назад был этапирован из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае, вернулся обратно на остров в СИЗО.

Об этом сообщил ТАСС его адвокат Евгений Балабас.

«Александра Хорошавина привезли обратно в СИЗО Южно-Сахалинска», — сказал защитник. При этом он заявил, что не знает, с чем связано данное решение.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора Сахалинской области при участии подельников получил в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 млн рублей с каждого.

В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии. Также экс-губернатора оштрафовали на 500 млн рублей и лишили государственных наград.