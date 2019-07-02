СМИ не исключили роста цен на мясную продукцию в России

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти на 10%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию и материалы Минсельхоза.

По данным издания, причиной вероятного роста цен может стать увеличение стоимости добавок, необходимых для животных.

Отмечается, что рассматриваемая проблема возникла в том числе из-за неоднозначной ситуации вокруг интерпретации постановления правительства о льготной ставке НДС.

«Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортёрам в общей сложности 4—7 млрд рублей налога за три предыдущих года», — говорится в тексте.

В свою очередь, в Минсельхозе не видят оснований для применения повышенной ставки.

Как уточняет газета, правительство намерено рассмотреть предложения по урегулированию возникшей проблемы.

Ранее, как передавал портал «Янтарный край», сообщалось, что стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Калининградской области в конце мая составила 16,5 тыс. рублей.