В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

Эксперты Счётной палаты России обнаружили 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС) в стране к началу текущего года. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

Отмечается, что среди рассматриваемых объектов перечислены в том числе объекты социальной инфраструктуры — детские сады, школы, кампусы университетов.

«К началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 трлн рублей бюджетных средств (с учётом текущего строительства). При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тыс. объектов) направили 260 млрд рублей», — указано в тексте.

Более половины средств — 2,9 трлн рублей — были вложены в региональные стройки.

В связи со сложившейся ситуацией, в ведомстве сообщили о подготовке письма на имя президента России Владимира Путина с целью оповещения главы государства о существующих в указанной сфере проблемах.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что ведомство готовит комплексные проверки ряда государственных корпораций по новым методикам.