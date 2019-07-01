Два корабля ТОФ названы в честь городов Тверской области

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В Комсомольске-на-Амуре прошла церемония закладки для Тихоокеанского флота двух малых ракетных кораблей. Их назвали в честь городов Тверской области — «Ржев» и «Удомля». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт Минобороны России.
Два корабля ТОФ названы в честь городов Тверской области
  • ©Минобороны России

В составе ВМФ уже есть атомный подводный крейсер «Тверь» и МРК «Вышний Волочёк».

Как ожидается, «Ржев» и «Удомля» войдут в строй после 2020 года.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что работы будут проходить в рамках контракта, заключённого Минобороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в состав Черноморского флота принят патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв».

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