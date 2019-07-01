В ЯНАО планируют ликвидировать 341 свалку к 2024 году
- РИА Новости
Речь идёт о 101 свалке на территории населённых пунктов и 240 — на землях лесного фонда.
Также в границах населённых пунктов будет расчищено шесть участков русел рек и прибрежных зон.
По словам Гаврилюка, эти мероприятия не вошли в федеральные проекты, поскольку правительство округа решило реализовывать аналогичные проекты за счёт бюджета региона.
Ранее progorod43.ru сообщало, что новые тарифы на вывоз мусора будут действовать в Кировской области с 1 июля.