В ЯНАО планируют ликвидировать 341 свалку к 2024 году

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе планируют ликвидировать 341 свалку к 2024 году, сообщает kp.ru со ссылкой на первого замдиректора Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона Александра Гаврилюка.
В ЯНАО планируют ликвидировать 341 свалку к 2024 году
  • РИА Новости

Речь идёт о 101 свалке на территории населённых пунктов и 240 — на землях лесного фонда.

Также в границах населённых пунктов будет расчищено шесть участков русел рек и прибрежных зон.

По словам Гаврилюка, эти мероприятия не вошли в федеральные проекты, поскольку правительство округа решило реализовывать аналогичные проекты за счёт бюджета региона.

Ранее progorod43.ru сообщало, что новые тарифы на вывоз мусора будут действовать в Кировской области с 1 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить