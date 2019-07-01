В Крыму объяснили сообщения о дорогом отдыхе на полуострове

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Сообщения о дорогом отдыхе в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
В Крыму объяснили сообщения о дорогом отдыхе на полуострове
  • РИА Новости

«Те цифры, которые приводятся по отдыху в Крыму и за границей, можно сравнивать, но там очень сильно лукавят. Это первая волна саморекламы этих компаний», — цитирует Черняка РИА Новости.

По его словам, это вбросы, главная цель которых — переориентировать людей на иностранные курорты.

Он также отметил, что стоимость отдыха также зависит от того, как происходит бронирование номера — самостоятельно или через турагентство.

Черняк также заявил, что многие зарубежные туроператоры продают путёвки на полуостров в обход санкций.

Ранее крымское погрануправление ФСБ сообщило о росте числа украинских туристов.

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