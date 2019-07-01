Медведев пригрозил наказывать за завышение цен на бензин без соглашений

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с вице-премьерами пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин без ценовых соглашений.

Медведев заявил, что «никто не понимает», что такое обратный акциз, демпфер, цена отсечения и подчеркнул, что людям «важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах».

«Поэтому, Дмитрий Николаевич (Козак, вице-премьер России. — RT), нужно следить за тем, что происходит», — цитирует российского премьера ТАСС.

Он сообщил, что если «всё-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится».

«Придётся тогда всё-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — добавил Медведев.

В начале июня газета «Известия» сообщала, что ФАС предложила новую меру по стабилизации рынка нефтепродуктов — упорядочивание торговли на бирже со стороны независимых НПЗ.