Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причём речь идёт о Дальнем Востоке и Сибирском регионе», — цитирует ТАСС Медведева.

Обращаясь к Козаку, премьер отметил необходимость «разобраться, что это».

«Если это какой-то просто всплеск — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 июня увеличились на 0,3% (11 копеек) по сравнению с предыдущей неделей, составив 44,38 рубля за литр.

Газета «Известия» также сообщала, что ФАС предложила новую меру по стабилизации рынка нефтепродуктов — упорядочивание торговли на бирже со стороны независимых НПЗ.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН оценил данную инициативу.