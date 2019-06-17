Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Короткая ссылка
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
  • РИА Новости

«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причём речь идёт о Дальнем Востоке и Сибирском регионе», — цитирует ТАСС Медведева.

Обращаясь к Козаку, премьер отметил необходимость «разобраться, что это».

«Если это какой-то просто всплеск — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 июня увеличились на 0,3% (11 копеек) по сравнению с предыдущей неделей, составив 44,38 рубля за литр.

Газета «Известия» также сообщала, что ФАС предложила новую меру по стабилизации рынка нефтепродуктов — упорядочивание торговли на бирже со стороны независимых НПЗ.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН оценил данную инициативу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить