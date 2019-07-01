Володин призвал к деполитизации работы межпарламентских структур

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к деполитизации работы межпарламентских структур.
Володин призвал к деполитизации работы межпарламентских структур
  • РИА Новости

С таким заявлением он выступил на открытии международного форума «Развитие парламентаризма».

По словам Володина, необходимо «ещё раз подчеркнуть правильность принятой на 136-й ассамблее Межпарламентского союза резолюции о роли парламентов в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств».

«Отношения между странами должны строиться с опорой на международное право, закреплённое в Уставе и решениях ООН», — сказал спикер Госдумы.

Как отметил Володин, в противном случае наступление на национальный суверенитет, вмешательство во внутренние дела и насильственный экспорт демократии неизбежно приведут к демонтажу всей системы международного права.

Спикер Госдумы также заявил, что всё большее значение набирает цифровой суверенитет.

Форум «Развитие парламентаризма» проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатор мероприятия — Госдума. На форум приехали около 800 парламентариев и экспертов из 132 стран.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Володин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой.

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