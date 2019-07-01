Власти Севастополя поручили усилить мероприятия по охране общественного порядка
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Июнь показывает, что растёт количество правонарушений», — заявил Овсянников.
В частности, губернатор поручил увеличить число полицейских патрулей, отрядов дружинников, административного персонала в общественных пространствах, которые обслуживает предприятие «Парки и скверы».
«Руководством МВД России принято решение о выделении в распоряжение УМВД России по Севастополю 60 сотрудников полиции из других субъектов России», — сказал заместитель начальника полиции города Андрей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что в России в 2018 году сотрудники полиции составили около 470 тыс. протоколов по фактам курения граждан в общественных местах.