Власти Севастополя поручили усилить мероприятия по охране общественного порядка

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил усилить мероприятия по охране общественного порядка. Данную тему обсудили на аппаратном совещании в городском правительстве.
Власти Севастополя поручили усилить мероприятия по охране общественного порядка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Июнь показывает, что растёт количество правонарушений», — заявил Овсянников.

В частности, губернатор поручил увеличить число полицейских патрулей, отрядов дружинников, административного персонала в общественных пространствах, которые обслуживает предприятие «Парки и скверы».

«Руководством МВД России принято решение о выделении в распоряжение УМВД России по Севастополю 60 сотрудников полиции из других субъектов России», — сказал заместитель начальника полиции города Андрей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в России в 2018 году сотрудники полиции составили около 470 тыс. протоколов по фактам курения граждан в общественных местах.

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