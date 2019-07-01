Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО 4 июля

Короткая ссылка
Правкомиссия одобрила поправки в законопроект о либерализации ОСАГО, правительство рассмотрит его 4 июля. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО 4 июля
  • РИА Новости

Как отметили в министерстве, в настоящее время в законе нет возможности различать водителей, которые водят аккуратно, от тех, которые водят плохо и нарушают правила.

В том проекте, который рассматривается, страховые компании имеют право повышать тарифы ОСАГО тем, кто часто нарушает.

Более того, предполагается увеличение размера компенсаций по страхованию в случае вреда жизни и здоровью в результате ДТП до 2 млн рублей с нынешних 500 тыс. рублей.

«Сегодня на комиссии (по законопроектной деятельности. — RT) правительство одобрило поправки в закон об ОСАГО... В четверг законопроект будет вынесен на правительство», — сказал журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев. Его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что сегодня выплаты сильно различаются в зависимости от того, где погиб пассажир (например, в автобусе или такси).

«Это всё приведёт к увеличению конкуренции и снижению тарифов для добросовестных водителей», — добавил Моисеев.

В январе президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу указания Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить