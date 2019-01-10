Во Всероссийском союзе автостраховщиков прокомментировали вступление в силу новых тарифов ОСАГО

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Президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу указания Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.
Во Всероссийском союзе автостраховщиков прокомментировали вступление в силу новых тарифов ОСАГО
  • РИА Новости

В частности, он оценил заявление депутата Госдумы Вячеслава Лысакова о том, что стоимость полиса может возрасти не менее чем на 40% для всех категорий водителей.

Как отметил Юргенс, у Центробанка, Министерства финансов и профильного комитета другая точка зрения.

«Расширение коридора предполагает индивидуализацию тарифа ОСАГО. Это первый шаг на пути к их либерализации вообще. Речь идёт о реформе этого вида страхования по примеру других стран, когда рынок сам определяет стоимость ОСАГО», — пояснил он.

По его словам, государство в этом случае вводит социально разумный верхний предел, а также нижний — для борьбы с демпингом, в рамках коридоров страховщики сами устанавливают цены, а конкуренция приводит к тому, что в основном тарифы сохраняются на приемлемом уровне.

Ранее автоэксперт Роман Гуляев в беседе с m24 прокомментировал вступление в силу указания Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО.

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