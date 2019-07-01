Прокуратура нашла нарушения в работе МЧС в связи с паводком

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Прокуратура выявила ряд нарушений в работе органов МЧС и местного самоуправления в связи с паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Прокуратура нашла нарушения в работе МЧС в связи с паводком
  • РИА Новости

«В связи с нарушениями, выявленными в ряде районов области в части неисполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уже приняты меры реагирования в отношении органов МЧС и местного самоуправления», — приводит сообщение ТАСС.

Как отмечается, прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона, а также объявлены предостережения в целях защиты прав на летний отдых детей, которые проживают на территории, попавшей в зону подтопления.

Ранее в Иркутской области сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры организовали проверку в связи с необоснованным ростом цен в подтопленных районах. 

С 25 июня в регионе идут сильные дожди. В регионе произошло подтопление в 83 населённых пунктах, в результате чего пострадали более 6,6 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 32 тыс. человек, в том числе 4 тыс. детей.

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