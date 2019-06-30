На Алтае нашли тело последнего из семи попавших под лавину туристов
- РИА Новости
Отмечается, что тело нашли 30 июня у подножия горы Металлург на дне озера.
«Все тела туристов, попавших под лавину, найдены», — говорится в заявлении.
В ведомстве также сообщили, что тело ещё одной туристки обнаружили на дне озера, расположенного неподалёку от схода лавины.
8 мая семь туристов погибли при сходе снежной лавины на Алтае.
Всего в группе было девять человек — две девушки спаслись, им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и связаться с экстренными службами.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал об основной задаче спасательных служб на месте схода лавины.