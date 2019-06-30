В парке «Патриот» состоялась церемония закрытия форума «Армия-2019»

На центральной площади парка «Патриот» в Подмосковье состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщили в Минобороны.

«За шесть дней работы форума общее количество его гостей и участников превысило 1 миллион человек», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что экспозиции в ходе выставки были представлены «101 оборонным предприятием из 14 зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Франция, ЮАР)».

Форум проходил с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.

Ранее военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на международном форуме «Армия-2019».