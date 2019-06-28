В Свердловской области открылся форум «Армия-2019»

В Свердловской области открылся военно-технический форум «Армия-2019», сообщает URA.RU.

На выставке представлено свыше 70 единиц бронетанковой, автомобильной и авиационной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения.

«Форум проводится в пятый раз, но в этом году впервые на полигон пригласили детей с ограниченными возможностями. У них, как и у всех других мальчишек, будет возможность и посмотреть, и полазить по технике», — заявил заместитель командующего Центрального военного округа по военно-политической работе Виктор Журавлёв.

Ранее военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на международном форуме «Армия-2019».