В российских гарнизонах построят заводы по переработке мусора

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Министерство обороны начнёт программу строительства заводов по переработке мусора в гарнизонах, что позволит исключить нагрузку для субъектов, рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
В российских гарнизонах построят заводы по переработке мусора
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора. Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются», — отметил министр в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее URA.RU сообщало, что тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля.

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