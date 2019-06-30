В российских гарнизонах построят заводы по переработке мусора

Министерство обороны начнёт программу строительства заводов по переработке мусора в гарнизонах, что позволит исключить нагрузку для субъектов, рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора. Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются», — отметил министр в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее URA.RU сообщало, что тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля.