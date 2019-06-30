Минобороны создаст собственную киностудию
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- РИА Новости
«Мы получаем, изучаем сценарии. Приходят, заявляют отдельно темы. Но, вы знаете, мы живём в настолько стремительное время, настолько динамичное, спрессованное, сжатое, что то, что происходит сегодня, нужно показывать сегодня. И то, что происходит вчера, произошло вчера, надо как минимум показать завтра. А не через месяц и не через год», — сказал министр в интервью телеканалу «Звезда».
По словам Шойгу, у России есть средства на сериалы, но также страна нуждается и в хорошем, правдивом кино.
«Именно поэтому мы приступили, и я думаю, что в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Кстати, будет он здесь, на территории парка «Патриот». Ну и в том числе на отдельных площадях в Москве. И мы хотим, чтобы такое кино снималось», — отметил он.
В настоящее время в ведомство поступают разные идеи. Также необходимо освещение борьбы с международным терроризмом, подчеркнул Шойгу.
В мае 2018 года Минобороны опубликовало уникальные исторические документы о событиях и людях, истории которых легли в основу известных фильмов о Великой Отечественной войне.