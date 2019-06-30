Минобороны создаст собственную киностудию

Министерство обороны России создаст киностудию, что позволит ведомству заниматься съёмками картин на основе реальных событий. Об этом рассказал глава министерства Сергей Шойгу.

«Мы получаем, изучаем сценарии. Приходят, заявляют отдельно темы. Но, вы знаете, мы живём в настолько стремительное время, настолько динамичное, спрессованное, сжатое, что то, что происходит сегодня, нужно показывать сегодня. И то, что происходит вчера, произошло вчера, надо как минимум показать завтра. А не через месяц и не через год», — сказал министр в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Шойгу, у России есть средства на сериалы, но также страна нуждается и в хорошем, правдивом кино.

«Именно поэтому мы приступили, и я думаю, что в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Кстати, будет он здесь, на территории парка «Патриот». Ну и в том числе на отдельных площадях в Москве. И мы хотим, чтобы такое кино снималось», — отметил он.

В настоящее время в ведомство поступают разные идеи. Также необходимо освещение борьбы с международным терроризмом, подчеркнул Шойгу.

В мае 2018 года Минобороны опубликовало уникальные исторические документы о событиях и людях, истории которых легли в основу известных фильмов о Великой Отечественной войне.