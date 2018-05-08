Минобороны России опубликовало архивные документы, которые легли в основу фильмов о ВОВ
«На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент», — отмечается в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В частности, как отмечается, представленные в мультимедийном разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны России послужили материалами для кинолент «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты».
«Пользователи смогут ознакомиться с оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений, славные боевые дела которых легли в основу киношедевров», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, целью публикации документов является сохранение исторической правды и воспитание граждан на примерах беззаветного служения Отечеству.