Минобороны России опубликовало архивные документы, которые легли в основу фильмов о ВОВ

Минобороны России в преддверии празднования Дня Победы опубликовало на своём сайте уникальные исторические документы, посвящённые событиям и людям, истории которых легли в основу известных фильмов о Великой Отечественной войне.

«На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент», — отмечается в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В частности, как отмечается, представленные в мультимедийном разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны России послужили материалами для кинолент «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты».

«Пользователи смогут ознакомиться с оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений, славные боевые дела которых легли в основу киношедевров», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, целью публикации документов является сохранение исторической правды и воспитание граждан на примерах беззаветного служения Отечеству.