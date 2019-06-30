В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что санкции сказались на сроках поставок российского вооружения иностранным заказчикам.
В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам...», — сообщил Фомин.

По его словам, в основном это касается тех видов вооружения, в производстве которых по заказу российских партнёров использовались иностранные комплектующие.

Фомин добавил, что плюс ситуации в том, что она побудила отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо начать новое производство находящихся под санкциями комплектующих.

По словам замминистра, несмотря на санкции, у России сохранилось второе место на рынке поставок вооружений, военной и специальной техники.

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