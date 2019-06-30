Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Превышение многолетних уровней заболеваемости инфекционной мы не регистрируем. Создан штаб, он работает в круглосуточном режиме», — цитирует её РИА Новости.

Попова также сообщила о договорённости с производителями по поставкам в регион 13 тыс. вакцин против гепатита А. Также отмечается, что ряд вакцин поступает из резерва Минздрава России для профилактики заболеваний и инфекций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Иркутскую область, где объявили режим ЧС из-за наводнения.