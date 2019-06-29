Дальнобойщиков начнут лишать прав за перевес
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- РИА Новости
«Лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», — заявил Дитрих.
В конце мая газета «Известия» сообщала, что в России могут ввести электронные путевые листы для водителей такси, автобусов и другого коммерческого транспорта.
Также замглавы ГИБДД России Александр Быков сообщил, что ведомство предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.