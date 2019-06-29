Дальнобойщиков начнут лишать прав за перевес

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Глава Минтранса Евгений Дитрих в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что планируется начать лишать водителей грузовых автомобилей прав за перевес.
Дальнобойщиков начнут лишать прав за перевес
  • © Сергей Ермохин
  • РИА Новости

«Лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», — заявил Дитрих.

В конце мая газета «Известия» сообщала, что в России могут ввести электронные путевые листы для водителей такси, автобусов и другого коммерческого транспорта.

Также замглавы ГИБДД России Александр Быков сообщил, что ведомство предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации

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