В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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РИА Новости

В аэропорту Внуково отменён один рейс и три задержаны. В Домодедове шесть рейсов отменены и десять задержаны. В Шереметьеве задержаны 16 рейсов. Ранее сообщалось, что во Внукове вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира.