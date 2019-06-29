В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
В аэропорту Внуково отменён один рейс и три задержаны.
В Домодедове шесть рейсов отменены и десять задержаны.
В Шереметьеве задержаны 16 рейсов.
Ранее сообщалось, что во Внукове вынужденно сел самолёт из-за плохого самочувствия пассажира.
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