Банковский мост в Петербурге пострадал от предполагаемых вандалов

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Банковский мост в Санкт-Петербурге пострадал от предполагаемых вандалов, сообщает kp.ru.
Банковский мост в Петербурге пострадал от предполагаемых вандалов
  • РИА Новости

Открытие моста после реставрации прошло 19 июня. На следующий день на позолоченных декоративных элементах появились дефекты.

«По результатам комиссии был составлен акт о наличии данных дефектов. Предполагаемая причина их появления — вандальные действия со стороны пешеходов, проходящих по мосту», — заявили в «Мостотресте».

Ранее ФАН сообщало, что после реставрации грифонам на Банковском мосту вернули исторический цвет — бронзовый.

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