Банковский мост в Петербурге пострадал от предполагаемых вандалов
- РИА Новости
Открытие моста после реставрации прошло 19 июня. На следующий день на позолоченных декоративных элементах появились дефекты.
«По результатам комиссии был составлен акт о наличии данных дефектов. Предполагаемая причина их появления — вандальные действия со стороны пешеходов, проходящих по мосту», — заявили в «Мостотресте».
Ранее ФАН сообщало, что после реставрации грифонам на Банковском мосту вернули исторический цвет — бронзовый.