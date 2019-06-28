Банковский мост в Петербурге пострадал от предполагаемых вандалов

Банковский мост в Санкт-Петербурге пострадал от предполагаемых вандалов, сообщает kp.ru.

Открытие моста после реставрации прошло 19 июня. На следующий день на позолоченных декоративных элементах появились дефекты.

«По результатам комиссии был составлен акт о наличии данных дефектов. Предполагаемая причина их появления — вандальные действия со стороны пешеходов, проходящих по мосту», — заявили в «Мостотресте».

Ранее ФАН сообщало, что после реставрации грифонам на Банковском мосту вернули исторический цвет — бронзовый.