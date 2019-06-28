Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Самарой

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Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Самарской области, пострадавших нет.
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Самарой
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС, в Ставропольском районе совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт Comp Air 8.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что на месте происшествия пилота и пассажиров не обнаружено», — говорится в сообщении.

Их местонахождение устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее следователи организовали проверку в связи с жёсткой посадкой легкомоторного самолёта в Московской области, в результате которой пострадали два человека.

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