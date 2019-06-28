Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Самарой
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС, в Ставропольском районе совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт Comp Air 8.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что на месте происшествия пилота и пассажиров не обнаружено», — говорится в сообщении.
Их местонахождение устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее следователи организовали проверку в связи с жёсткой посадкой легкомоторного самолёта в Московской области, в результате которой пострадали два человека.