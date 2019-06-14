СК начал проверку после ЧП с небольшим самолётом в Подмосковье

Следователи организовали проверку в связи с жёсткой посадкой легкомоторного самолёта в Московской области, в результате которой пострадали два человека.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

Отмечается, что на место ЧП направилась следственно-оперативная группа.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — заявили в СК.

По предварительной информации, 14 июня около 21:35 мск легкомоторный самолёт, на борту которого находились пилот 1953 года рождения и пассажирка 1975 года рождения, совершил жёсткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево.

Двое пострадавших были госпитализированы.