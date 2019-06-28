Кобылкин провёл совещание по улучшению экологии в уральских регионах
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
«Мы с вами, по сути, стоим у истоков создания новой экологической культуры. Это масштабная работа, непростая и тяжёлая, но всем понятно, что дальше так нельзя», — сказал он.
Курганские власти представили министру свои планы по вопросам региональной экологии, в том числе планы по развитию переработки отходов и рекультивации свалки в Шадринске.
«В Нижнем Тагиле, который упомянут указами президента в числе промышленных центров, к 2024 году совокупный объём выбросов будет снижен на 18% по отношению к 2018-му», — заявил, в свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.
Глава службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Пикунов отметил активное участие представителей бизнеса в реализации экологического нацпроекта в регионе.
Во всех регионах собираются ликвидировать несанкционированные свалки, рекультивировать полигоны, внедрять мусоросортировки и другие мероприятия.
Ранее НСН сообщала, что Москва досрочно перейдёт на систему раздельного сбора мусора.