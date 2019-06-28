В рамках рабочего визита в Курганскую область глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин провёл совещание по улучшению экологии в уральских регионах, сообщает URA.RU.

«Мы с вами, по сути, стоим у истоков создания новой экологической культуры. Это масштабная работа, непростая и тяжёлая, но всем понятно, что дальше так нельзя», — сказал он.

Курганские власти представили министру свои планы по вопросам региональной экологии, в том числе планы по развитию переработки отходов и рекультивации свалки в Шадринске.

«В Нижнем Тагиле, который упомянут указами президента в числе промышленных центров, к 2024 году совокупный объём выбросов будет снижен на 18% по отношению к 2018-му», — заявил, в свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Глава службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Пикунов отметил активное участие представителей бизнеса в реализации экологического нацпроекта в регионе.

Во всех регионах собираются ликвидировать несанкционированные свалки, рекультивировать полигоны, внедрять мусоросортировки и другие мероприятия.

Ранее НСН сообщала, что Москва досрочно перейдёт на систему раздельного сбора мусора.