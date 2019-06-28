Ямальское управление МЧС начало внутреннюю проверку после ДТП с участием сотрудника

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Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу начало внутреннюю проверку после ДТП с участием одного из своих сотрудников, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ямальское управление МЧС начало внутреннюю проверку после ДТП с участием сотрудника
  • РИА Новости

«Установкой виновных занимаются представители ГИБДД», — заявили в управлении.

Там также пояснили, что пострадавший сотрудник работает в четвёртом договорном отряде, базирующемся в Новом Уренгое. К руководству отряда он отношения не имеет.

ДТП произошло 27 июня. По предварительной информации, сотрудник МЧС на автомобиле Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. Оба участника аварии госпитализированы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в результате ДТП в Сочи погиб один человек и пострадали трое.

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