Ямальское управление МЧС начало внутреннюю проверку после ДТП с участием сотрудника
- РИА Новости
«Установкой виновных занимаются представители ГИБДД», — заявили в управлении.
Там также пояснили, что пострадавший сотрудник работает в четвёртом договорном отряде, базирующемся в Новом Уренгое. К руководству отряда он отношения не имеет.
ДТП произошло 27 июня. По предварительной информации, сотрудник МЧС на автомобиле Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. Оба участника аварии госпитализированы.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в результате ДТП в Сочи погиб один человек и пострадали трое.