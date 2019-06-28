Устроивший протест у Минстроя мужчина владел спорным участком по договору аренды

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Алёна Горинская
Мужчина, 26 июня устроивший протест возле здания Министерства строительства в Москве, владел спорным участком земли по договору аренды, рассказали RT в районной администрации.
Устроивший протест у Минстроя мужчина владел спорным участком по договору аренды
  • © Константин Балакин
  • РИА Новости

Там сообщили, что многодетный отец живёт со своей семьёй в доме родителей в селе Костино под Рязанью, а в другом посёлке Рязанской области — Пощупово — взял в аренду 2000 кв. м земли.

Документы были оформлены в июне прошлого года, срок аренды составлял 20 лет. По словам чиновников, под предлогом ведения личного подсобного хозяйства мужчина ничего там не строил.

В июне этого года он обратился к главе Рыбновского района с вопросом о стройке на арендованном участке.

«В ходе личного приёма было сообщено о приостановке выдачи разрешительной градостроительной документации на территории местности в соответствии с письмом из Министерства культуры РФ», — прокомментировали ситуацию местные власти.

Письмо Минкультуры ещё от 2017 года действительно временно приостановило выдачу разрешений на строительство. Часть территорий района, в котором находятся сразу несколько сёл, теперь попадает под расширенные границы достопримечательности «Есенинская Русь».

После этого Залбеков поехал в Москву, чтобы добиться разрешения на строительство дома, и потребовал личной встречи с министром.

«Сначала с ним говорили сотрудники департамента жилищной политики, так как он называл себя обманутым дольщиком. Потом с ним вступили в диалог работники правового департамента — именно они участвуют в личных приёмах граждан. Но их слова мужчину не успокоили, и к нему вышел заместитель министра Юрий Гордеев. Заместитель завёл кричавшего гражданина внутрь, там человек изложил свою проблему, и полиция его увела», — рассказали RT в пресс-службе Минстроя.

Житель деревни Костино Рязанской области 26 июня протестовал у здания Минстроя на Садовом кольце в Москве. Правоохранительные органы задержали его.

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