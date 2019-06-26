В Минстрое ведут переговоры с протестующим в Москве мужчиной

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Представители Министерства строительства России проводят переговоры с человеком, который протестует возле здания ведомства в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
В Минстрое ведут переговоры с протестующим в Москве мужчиной
  • РИА Новости

«У здания министерства стоит человек и выкрикивает: «Я отец троих детей и не могу построить дом!» С ним пытаются наладить коммуникацию представители министерства», — сообщили в Минстрое.

По данным пресс-службы, протестующий не является обманутым дольщиком. В ведомстве заявили, что ситуация находится под контролем.

Отмечается, что на месте работают правоохранительные органы и представители пожарно-спасательных служб.

Ранее в Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемым в обмане дольщиков на 38 млн рублей.

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