В Севастополе открылся форум «Армия-2019»
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
«Он является демонстрационной площадкой новейших достижений в военно-технической сфере», — заявил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.
В ходе форума к причалу Севастопольского морского вокзала пришвартованы суда ЧФ, которые доступны для посещения всеми желающими.
Ранее член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил важность форума «Армия-2019».