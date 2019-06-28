В Севастополе открылся форум «Армия-2019»

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В Севастополе начал работу международный военно-технический форум «Армия-2019». Он будет проходить до 30 июня.
В Севастополе открылся форум «Армия-2019»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Он является демонстрационной площадкой новейших достижений в военно-технической сфере», — заявил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

В ходе форума к причалу Севастопольского морского вокзала пришвартованы суда ЧФ, которые доступны для посещения всеми желающими.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил важность форума «Армия-2019».

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