Чайка назначил на должность сургутского транспортного прокурора Алексея Шаромова

Генеральный прокурор Юрий Чайка назначил Алексея Шаромова на должность сургутского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры сроком на пять лет. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

Шаромов — выпускник Московской государственной юридической академии. В прокуратуре работает с 2009 года, занимал различные посты в Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

В октябре 2014 года был назначен заместителем сургутского транспортного прокурора. На этой должности проработал последние пять лет.

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