Чайка назначил на должность сургутского транспортного прокурора Алексея Шаромова
- Генеральный прокурор Юрий Чайка / © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Шаромов — выпускник Московской государственной юридической академии. В прокуратуре работает с 2009 года, занимал различные посты в Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
В октябре 2014 года был назначен заместителем сургутского транспортного прокурора. На этой должности проработал последние пять лет.
Ранее портал «Невские новости» сообщал, что назначен заместитель руководителя СУ СК России по Республике Коми. Им стал Кондратий Степанов.