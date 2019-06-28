Сертификат лётной годности Ан-24 заканчивался в июле 2019 года
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«Срок действия — до 28 июля 2019 года, с возможностью продления», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, продление сертификата Ан-24 было запланировано в рамках соответствующего регламента.
«Оснований для отказа от дальнейшей эксплуатации самолёта у авиакомпании не было», — добавили в компании.
Ранее в «Ангаре» заявили, что намерены обратиться в Минтранс с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24.
Авиакатастрофа произошла 27 июня, когда самолёт совершил посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.
При посадке борт выехал за пределы ВПП и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолёта.
На борту находились 47 человек: 43 пассажира и четыре члена экипажа.
Очевидец рассказала в беседе с телеканалом «360» подробности инцидента.