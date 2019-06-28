Пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов в беседе с РИА Новости сообщил, что выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки движутся к Шантарским островам.

«Сигналы со спутниковых меток, установленных на плавниках косаток, сообщают, что животные с момента выпуска уже проплыли около 100 километров. Косатки движутся в сторону Шантарских островов», — сообщил Смородов.

Он отметил, что это «именно тот район, где их поймали и где, возможно, находится их семья» и добавил, что косатки «за время нахождения в центре адаптации не утратили природных навыков».

Ранее сообщалось, что специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя.