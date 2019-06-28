Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Журналист издания отметил, что Пётр I умер.
В ответ Путин сказал, что Пётр I «будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас».
«Если вы имеете в виду каких‑то сегодняшних руководителей различных стран, государств, из тех людей, с кем я имел возможность общаться, на меня очень серьёзное впечатление произвёл бывший президент Франции господин Ширак», — сообщил российский лидер.
При этом он добавил, что в «современной истории, если говорить более широко, то много примеров хороших и очень интересных людей».
Также Путин заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа талантливым человеком, но при этом не приемлет многих методов главы США.