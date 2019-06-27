Путин заявил об отсутствии в России олигархов

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Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что в России в настоящее время нет олигархов, а также практически нет крупных компаний, которые используют какие-то преференции от близости к власти.

«Вы знаете, во‑первых, у нас уже нет олигархов», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, олигархами являются те, кто используют свою близость к власти, чтобы получать сверхдоходы.

Путин отметил, что в России есть крупные частные компании, есть — с государственным участием.

«Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет», — указал глава государства.

Ранее Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян.

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