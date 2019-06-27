Путин заявил об отсутствии в России олигархов
«Вы знаете, во‑первых, у нас уже нет олигархов», — приводит его слова пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, олигархами являются те, кто используют свою близость к власти, чтобы получать сверхдоходы.
Путин отметил, что в России есть крупные частные компании, есть — с государственным участием.
«Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет», — указал глава государства.
Ранее Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян.