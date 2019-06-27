Путин: Россия и Британия заинтересованы в восстановлении отношений

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Российский президент Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что, по его мнению, Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.
Путин: Россия и Британия заинтересованы в восстановлении отношений
  • РИА Новости

«Мне кажется, что и Россия, и Британия заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений», — считает Путин.

Также российский лидер отметил, что «шпионская история» с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «не стоит и пяти копеек».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке.

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