Полицейских из Подольска наградят за спасение семьи с двумя детьми при пожаре

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по Подольску Ильи Ефремова и Максима Маркова. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ночное время полицейские заметили пожар в многоквартирном доме на улице Калужской и немедленно направились к месту происшествия. На балконе второго этажа они увидели мужчину, женщину и двоих детей, просивших о помощи.

«Оперативно оценив обстановку, сотрудники ППС поставили служебный автомобиль под балконом дома, залезли на крышу машины и помогли спуститься сначала несовершеннолетним, а затем их родителям», — отмечается в сообщении.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Ефремов и Марков удостоены медалей «За смелость во имя спасения».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области решили наградить 15-летнего школьника за спасение людей во время пожара.