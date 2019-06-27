Полицейских из Подольска наградят за спасение семьи с двумя детьми при пожаре

Короткая ссылка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по Подольску Ильи Ефремова и Максима Маркова. Об этом говорится на сайте ведомства.
Полицейских из Подольска наградят за спасение семьи с двумя детьми при пожаре
  • ©мвд.рф

В ночное время полицейские заметили пожар в многоквартирном доме на улице Калужской и немедленно направились к месту происшествия. На балконе второго этажа они увидели мужчину, женщину и двоих детей, просивших о помощи.

«Оперативно оценив обстановку, сотрудники ППС поставили служебный автомобиль под балконом дома, залезли на крышу машины и помогли спуститься сначала несовершеннолетним, а затем их родителям», — отмечается в сообщении.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Ефремов и Марков удостоены медалей «За смелость во имя спасения».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области решили наградить 15-летнего школьника за спасение людей во время пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить