Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

Короткая ссылка
Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян
  • РИА Новости

«Минэкономразвития не ведёт разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выявление крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках.

Ранее замглавы департамента инвестиционной политики Бэлла Панина рассказала об идее системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.

По её словам, это стало бы первым шагом выявления теневого дохода. 

При этом она подчеркнула, что идея «сырая», а сама тема — трепетная, к ней нужно аккуратно подходить.

В Кремле заявляли, что власти ведут планомерную борьбу с теневой экономикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить