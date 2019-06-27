Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян
- РИА Новости
«Минэкономразвития не ведёт разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выявление крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках.
Ранее замглавы департамента инвестиционной политики Бэлла Панина рассказала об идее системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
По её словам, это стало бы первым шагом выявления теневого дохода.
При этом она подчеркнула, что идея «сырая», а сама тема — трепетная, к ней нужно аккуратно подходить.
В Кремле заявляли, что власти ведут планомерную борьбу с теневой экономикой.