Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян

Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минэкономразвития не ведёт разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выявление крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках.



Ранее замглавы департамента инвестиционной политики Бэлла Панина рассказала об идее системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.

По её словам, это стало бы первым шагом выявления теневого дохода.

При этом она подчеркнула, что идея «сырая», а сама тема — трепетная, к ней нужно аккуратно подходить.

В Кремле заявляли, что власти ведут планомерную борьбу с теневой экономикой.