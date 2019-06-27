Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

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Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила замглавы департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
  • РИА Новости

«Первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — цитирует Панину РИА Новости.

По её словам, это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить.

Она отметила, что доля теневого сектора, согласно данным Росстата, составляет 12—14% от всего экономического оборота в стране. В то же время, по информации МВФ, более 33% российской экономики «в тени».

Панина подчеркнула, что идея пока «сырая», и не привела подробностей.

Ранее в Кремле заявили, что власти ведут планомерную борьбу с теневой экономикой.

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