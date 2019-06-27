Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
- РИА Новости
«Первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — цитирует Панину РИА Новости.
По её словам, это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить.
Она отметила, что доля теневого сектора, согласно данным Росстата, составляет 12—14% от всего экономического оборота в стране. В то же время, по информации МВФ, более 33% российской экономики «в тени».
Панина подчеркнула, что идея пока «сырая», и не привела подробностей.
Ранее в Кремле заявили, что власти ведут планомерную борьбу с теневой экономикой.