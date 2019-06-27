RT вошёл в тройку лидеров по цитируемости в СМИ за май 2019 года

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Телеканал RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов за май 2019 года, заняв вторую строчку. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Медиалогия».
RT вошёл в тройку лидеров по цитируемости в СМИ за май 2019 года
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Согласно опубликованным данным, индекс цитируемости RT составил 867,53. Первое место в рейтинге занял РБК, третье — «Газета.Ru».

В апреле 2019 года RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов, также заняв вторую строчку. 

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