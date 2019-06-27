RT вошёл в тройку лидеров по цитируемости в СМИ за май 2019 года
Телеканал RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов за май 2019 года, заняв вторую строчку. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Медиалогия».
- © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Согласно опубликованным данным, индекс цитируемости RT составил 867,53. Первое место в рейтинге занял РБК, третье — «Газета.Ru».
В апреле 2019 года RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов, также заняв вторую строчку.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: