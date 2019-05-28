RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ ресурсов за апрель 2019 года
Телеканал RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов за апрель 2019 года, заняв вторую строчку. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Медиалогия».
- © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Согласно результатам исследования, индекс цитируемости RT составил 1070,20.
На первом месте расположился РБК, на третьем — «Газета.Ru».
По итогам февраля 2019 года RT также занял второе место в рейтинге самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов.
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