RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ ресурсов за февраль 2019 года

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Телеканал RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов за февраль 2019 года, заняв вторую строчку. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Медиалогия».
RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ ресурсов за февраль 2019 года
  • РИА Новости

Согласно результатам исследования, индекс цитируемости RT составил 1229,76.

На первом месте расположился РБК, на третьем — «Газета.Ru».

По итогам 2018 года RT занял второе место в рейтинге самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов.

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