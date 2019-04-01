RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ ресурсов за февраль 2019 года

Телеканал RT вошёл в тройку самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов за февраль 2019 года, заняв вторую строчку. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Медиалогия».

РИА Новости

Согласно результатам исследования, индекс цитируемости RT составил 1229,76. На первом месте расположился РБК, на третьем — «Газета.Ru». По итогам 2018 года RT занял второе место в рейтинге самых цитируемых в СМИ интернет-ресурсов.