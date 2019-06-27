Эксперт назвал главные новинки российской техники на форуме «Армия-2019»

Военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

«Конечно, это в первую очередь зенитно-ракетные системы С-350 «Витязь», ЗРС «Бук», зенитный ракетный комплекс «Викинг». В полном объёме на форуме представлены все наши бронетанковые новинки, хотя некоторые из них выставляются не в первый раз. Это и танк «Армата», и тяжёлая боевая машина пехоты на её базе», — заявил он.

По словам эксперта, на форуме есть и некоторые самоходные орудия, в том числе 120-миллиметровая установка 2С42 «Лотос» и миномёт «Дрок».

Также представлена новая наземная станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М, добавил он.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил важность форума «Армия-2019».