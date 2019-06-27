СМИ: Число выявленных случаев контрабанды животных через границу России снизилось на 30%

Число выявленных случаев контрабанды животных через границу России снизилось на 30% за три года, сообщают «Известия».

В 2016 году было заведено 79 административных и уголовных дел, в 2017 году — 95, в 2018-м — 60.

«Наиболее часто в Россию незаконно ввозят экзотических животных: ящериц, пауков, крокодилов и приматов. Пользуются популярностью макаки, лемуры и попугаи», — заявил начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрей Юдинцев.

По его словам, на незаконный экспорт из России идут тигры, их кости и шкуры, птицы семейства соколиных, желчь и лапы медведя, мускус кабарги.

Главными «поставщиками» нелегальных животных названы Куба, Перу и Мадагаскар, где отлавливают большинство ящериц, змей, черепах, пауков и бабочек, выделывают шкуры экзотических животных. Из Таиланда, Вьетнама и Филиппин везут препараты, содержащие части редких животных и растений.

Ранее «Реальное время» сообщало, что оренбургская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах из Казахстана, замаскированных под 7 тонн свежей капусты.