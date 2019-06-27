Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность

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Туроператор New Travelers, юридическое лицо которого ООО «Центр туризма «Согласие» входило в группу компаний «Натали Турс», прекращает деятельность. Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность
  • ©pixabay.com

По его словам, решение принято из-за неспособности найти замену обанкротившемуся страховщику.

«Компания работала, нареканий к ней не было. Сейчас они уведомили Ростуризм, что не смогли найти страховую компанию взамен «Наско», у которой с мая была отозвана лицензия», — цитирует Осауленко Интерфакс.

Он отметил, что с 1 июля New Travelers исключат из единого федерального реестра, перед туристами за рубежом у него неисполненных обязательств нет.

В то же время Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о жалобах клиентов туроператора на невозможность вылететь на отдых и вернуть свои деньги, информирует агентство.

С 4 сентября 2018 года работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность.

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