Forbes назвал лучшие российские вузы

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Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших российских вузов. Первое место в списке занял Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», который получил оценку 54,11 из 100 возможных баллов.
Forbes назвал лучшие российские вузы
  • © Пресс-служба НИТУ "МИСиС"

Второе место досталось МГИМО (52,24 балла), третье — у Московского физико-технического института (52,01 балла).

В пятёрку лучших также попали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (51,46) и МГУ (51,27).

Прошлогодний лидер — РЭШ — оказался на десятом месте.

Как отмечается, вузы проанализированы по десяти метрикам, которые сгруппированы по трём составляющим: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов).

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств.

Ранее компанией Quacquarelli Symonds был опубликован рейтинг тысячи лучших университетов мира. В него вошли 25 российских вузов, в том числе МГУ и МГТУ имени Баумана. 

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров прокомментировал Nation News рейтинг. 

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