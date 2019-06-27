Forbes назвал лучшие российские вузы

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших российских вузов. Первое место в списке занял Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», который получил оценку 54,11 из 100 возможных баллов.

Второе место досталось МГИМО (52,24 балла), третье — у Московского физико-технического института (52,01 балла).

В пятёрку лучших также попали Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (51,46) и МГУ (51,27).

Прошлогодний лидер — РЭШ — оказался на десятом месте.

Как отмечается, вузы проанализированы по десяти метрикам, которые сгруппированы по трём составляющим: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов).

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств.

Ранее компанией Quacquarelli Symonds был опубликован рейтинг тысячи лучших университетов мира. В него вошли 25 российских вузов, в том числе МГУ и МГТУ имени Баумана.

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров прокомментировал Nation News рейтинг.