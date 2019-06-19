В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России

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Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России. Соответствующие данные указаны в исследовании QS World University Rankings 2020.

Указывается, что Московский государственный университет имени Ломоносова вошёл в топ-100 в международном рейтинге университетов. Столичный вуз занял 84 позицию, что на шесть позиций выше, чем в 2018 году. 

Среди российских вузов МГУ занял первое место. За ним следуют Новосибирский государственный университет (231-я строка в мировом рейтинге) и СПбГУ (234-е место).

При этом международный рейтинг возглавил Массачусетский технологический институт. Второе и третье место заняли Стэндфордский и Гарвардский университеты.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Министерство обороны России введёт новые правила обучения в военных вузах страны.

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