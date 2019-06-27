Погибших при крушении Ан-24 в Бурятии пилотов извлекли из кабины

Спасатели извлекли из кабины потерпевшего крушение в Бурятии Ан-24 тела пилотов. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

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«Спасатели достали из кабины тела погибших пилотов», — заявил он. Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22. Всего на борту находились 47 человек.