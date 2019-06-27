Пожар на месте инцидента с Ан-24 в Нижнеангарске ликвидирован

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Пожар на месте аварии самолёта Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска удалось ликвидировать, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пожар на месте инцидента с Ан-24 в Нижнеангарске ликвидирован
  • © buryatiaofficial / vk.com

«Площадь пожара составила 200 кв. метров, включая 100 кв. метров — самолёт и 100 кв. метров — помещение очистных сооружений», — сказали в пресс-службе.

Самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнеангарска после того, как в воздухе у него отказал двигатель. При посадке борт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. Произошло возгорание самолёта, два пилота погибли, 22 человека пострадали.

Жительница Нижнеангарска Екатерина Богатых, которая стала свидетелем аварийной посадки Ан-24, рассказала в беседе с телеканалом «360» подробности инцидента.

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